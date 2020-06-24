財政部與金管會為提升服務及強化各國稅局與金融機構間之合作機制，自109年7月1日起全國同步實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，意即查詢被繼承人金融遺產資料，可一處搞定並正確申報。

財政部表示，遺產稅之納稅義務人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，不受被繼承人戶籍所在地限制，國稅局受理後，將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人，以利其辦理遺產稅申報。

目前假設被繼承人有5家不同銀行存款帳戶、在3家投信公司購買基金、有2個不同證券帳戶、在3家保險公司投保，繼承人就得分別前往13家金融機構查詢，還要等待各金融機構審查及調印資料，申辦過程既繁複冗長又須繳納手續費。財金兩部會看到此問題，囑由社團法人金融服務業聯合總會及台北國稅局自108年12月1日起先行試辦「單一窗口查詢金融遺產便民措施」，民眾可免逐一查詢被繼承人金融遺產而奔波於各金融機構間，決擴大全國實施，預訂自109年7月1日起，開放全國各地區國稅局均可受理單一窗口查詢。

財政部呼籲，自109年7月1日起民眾在辦理遺產稅申報前，可直接前往全國任一地區國稅局，除了查調被繼承人財產、各類所得等資料外，同時可透過國稅局單一窗口查詢各類金融遺產資料，一處搞定，不但免除奔波之苦，也能避免因漏報遺產而遭處罰的風險。

此一單一窗口查詢金融遺產便民服務措施，可查詢金融遺產種類，包括存款、基金、上市(櫃)及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及金融機構貸款及信用卡債務等。申請人資格為遺產稅納稅義務人(包括繼承人、遺囑執行人、遺產管理人)。應檢附文件如下：申請人身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件。委託他人申請者，另檢附代理人身分證明文件及委託書。第一次申請查詢金融遺產可免收手續費。

(時報資訊)