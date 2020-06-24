交通部長林佳龍今（24）日表示，已修訂紓困辦法規定增加從事機車租賃業者之普通重型機車及普通輕型機車，補貼其今(109)年汽車燃料使用費50％，以協助業者因應疫情影響營運衝擊，將有628家機車租賃業者受惠，受補貼車輛數超過26,000輛以上。

林佳龍今天前往台東車站站前的租賃機車行關心業者生計，他表示，機車租賃與觀光地區旅遊活動密不可分，屬觀光旅遊產業鏈重要一環，但此次受疫情影響，觀光旅遊活動紛紛延期或停辦，出遊意願大減而導致機車租賃業績下滑，部分地區業者營運收入甚至大幅減少達四分之三，嚴重影響生計。

林佳龍提到，「機車租賃業」雖然不是屬交通部主管特許之汽車運輸業業別，然而交通部仍於本次紓困措施特別補貼機車燃料費方案，已修訂紓困辦法規定增加從事機車租賃業者之普通重型機車及普通輕型機車，補貼其今(109)年汽車燃料使用費50％，預計將投入525萬元，表示協助業者的心意。

公路總局也表示，符合補貼資格之從事機車租賃業者之機車，業者不需要特別申請，各區監理所在寄發之汽車燃料使用費繳納通知單會直接以應徵金額50％核徵，本項補貼將有628家機車租賃業者受惠，受補貼車輛數超過26,000輛以上。

(工商 )