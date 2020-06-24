高雄市警消部門質詢。（圖／摘自黃捷臉書）

高雄市議員黃捷遭連署發起罷免，目前連署書已累計突破2.1萬份，但她抱持平常心，仍相當專注在工作上。今（24）日黃捷質詢時踢爆，有消防局中隊長與小隊長在值勤時喝酒，且這樣的狀況並非第一次，接獲火警通報後還醉醺醺出勤，質疑難道要等到值勤酒駕出人命，才能被動揭開這樁陋習嗎？

黃捷在臉書表示，近期收到民眾檢舉，指稱去年八月任高雄市政府消防局一位中隊長與小隊長，在執勤時間喝酒，且這個狀況行之有年？經查證檢舉照片與影片後，確實在八月上班期間，兩人密集在廳舍內飲酒作樂，甚至酒過三巡遇到火警通報，還醉醺醺隨消防車出勤務。

黃捷質疑，火災人命關天，身為現場指揮官還喝得酩酊大醉，現在還爽當主管職？難道要等到值勤酒駕出人命，才能被動揭開這樁陋習嗎？要求高雄市消防局及相關政風單位介入調查，趁此機會整頓風氣並進行懲處，不要讓長期飲酒惡習影響市民朋友的安全，糟蹋消防員的神聖形象。

另外，根據釋字785號指出，消防、警察、海巡相關人員，勤休及超時服勤補償方式違憲，單位要在3年內改善。黃捷表示，高雄消防局外勤單位目前制度是勤一休一，但每天正常執勤時數8小時，只能再報12小時加班，仍有4小時的工作時數無法實報，更遑論月加班費上限只有1萬7千元，想換成補休也休不到。

黃捷要求消防局長，應儘速制定改善計畫，除每日實報勤務時數、認定國假時數以外，最重要的還是補齊消防人力，減少一線同仁的負擔。對此，消防局長承諾，明年將陸續補近171員，並朝向1:1400人力比的目標前進，也會參考台北市國假認定，還給同仁應有的勞動時數。

對於基層員警勤休狀況，黃捷也相當關注，加上嘉義鐵路警遭刺殺事件，因此她要求警察常年教育訓練，應該納入思覺失調應對教育，並邀請專業精神科醫師進行培訓，加強辨識症狀、措施處理、自我保護等等，保障一線同仁和患者的安全。

(中時電子報)