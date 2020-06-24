盧秀燕表示，市府會持續提升APP系統方便性與宣導活動，吸引更多人參與。(陳世宗攝)

台中市政府去年首次舉辦購物節，登錄金額達25億元、下載APP人數20萬人，加入的商家有2萬家。市長盧秀燕說，今年市府持續積極強化辦理，除實體店家外，也開拓電商通路「東森購物網」、「PChome」，購物節期間更將開辦「台中專區」，讓消費者購物更輕鬆；全中市店家都可以參加活動，若成為合作店家，民眾消費167元就可以參加抽獎，不用累計到500元。

市議員賴佳微、周永鴻、江肇國、李天生、蔡耀頡、曾朝榮、蔡成圭、張家銨等關心台中購物節APP系統議題。鄭功進、楊典忠指出，市府之前在阿中部長來行銷台中購物節時，都知道推出廣受好評的「澎湃包」被秒殺，7月購物節檔期，更應該接地氣，催生各行政區在地特產的澎湃包2.0。

盧秀燕表示，市府各機關均全力以赴推動台中購物節，今年目標登錄人數25萬人，登錄商家數現在已經2萬8000家，目標3萬家，感謝各議員的協助及鼓勵，市府會持續提升APP系統方便性與宣導活動，吸引更多人參與。

經發局指出，市府加強購物節APP永續使用，提供店家更多便利性，店家報名後可至店家後台更新店家資訊，市府也已通知店家可上線更新照片，並說明操作流程，店家將陸續更新上架照片，增加形象曝光，刺激買氣。

經發局強調，為吸引民眾至台中各特色景點及場館，市府各局處陸續提供特色點，持續增加不同主題地圖，系統平台團隊將協助上架至APP，吸引民眾前往打卡，更設立闖關活動，完成闖關後，將可獲得點數、兌換獎品。

(中時 )