端午節將到來，南部與北部粽子的差異又被拿出來討論，網友分享，逛市場驚見店家在北部粽下方備註是油飯，所以粽子的南北之爭早結束了？引發熱議，笑死！北部粽就像3D油飯，但也有網友認為，明明北部粽把南部粽壓在地上摩擦，沒啥好戰！

粽子南北之爭早結束？店家神備註，網一看笑死。（圖／翻攝自PTT）

網友在PTT發文分享，小弟剛剛路過市場，看到某家粽子店大排長龍，順手拍了張照片，卻發現菜單有些不對勁，是不是業界已經公認「北部粽=油飯」這件事，粽子的南北之戰，早就劃下休止符了。

貼文一出，引發網友熱議，「笑死，連業主都說那個是油飯」、「北部人鴕鳥阿！粽香油飯有什麼好不承認的」、「認證！北部粽像3D油飯」、「3D油飯被店家認證幹嘛崩潰啦」、「油飯打腫臉充粽子」、「業者很誠實，他就是把油飯包進粽葉而已」。

另有批網友忿忿不平的說，「南部粽黏答答」、「南部粽像水煮油飯」、「北部粽把南部粽壓在地上摩擦，是要戰什麼」、「一個蒸油飯、一個水煮油飯，有甚麼好吵的？」、「南部粽戰力太弱了沒得戰」。

(中時電子報)