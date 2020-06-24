職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在新冠肺炎疫情尚未完全受到控制前，號召舉辦了亞得里亞慈善網球巡迴賽，在移師克羅埃西亞站比賽期間，包括同胞特羅伊茨基、保加利亞迪米卓夫和克國柯里奇等三位選手都「中鏢」，喬帥和妻子耶蓮娜因為沒有出現症狀，拖到回國才檢查，兩人也確診，喬帥因此飽受抨擊，除了發布新聞稿，也夠過官方推特致歉。

「大家好，我們回到貝爾格勒了，我和耶蓮娜都確定體內新冠肺炎病毒呈陽性，我們的兩個孩子還好是陰性。接下來14天我們會繼續隔離，5天內還會再檢查一次。」喬柯維奇在推特上這麼說，「對於比賽造成這麼大的傷害，我真的非常抱歉，我和賽事組織者過去一個月的努力，都只是出發點單純又懷抱誠心。」

喬柯維奇補充，這項巡迴賽原訂在波士尼亞第二大城巴尼亞盧卡及首都塞拉耶佛也有比賽，因為球員確診已經喊停、取消剩餘賽程，會密切關心所有相關人員健康狀態，由衷希望大家都盡快康復。

(中時 )