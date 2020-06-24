農委會推動「溯源餐廳」逾7年，砸下超過2000萬的經費，但根據消基會在大台北地區所進行的抽樣調查，溯源餐廳的推動成效不彰，在115間餐廳中僅有19％的比例為溯源餐廳，且有超過4成的業者並不知道有溯源餐廳的存在。

消基會指出，農委會2013開始推行溯源餐廳計畫，只要餐廳業者認同照護消費者健康權益以及環境永續的理念，在供應的餐點中盡可能採購「產銷履歷透明」的食材，並標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，就是一個擁有「食材溯源」的餐廳，這是自願性參與的活動。目前全國擁有溯源餐廳標章的餐廳店數已達255家。

不過根據消基會針對大台北地區，共計115家餐廳抽查，發現溯源餐廳的比例偏低，僅有22家是「溯源餐廳」，其餘93家（占81％）並不是「溯源餐廳」。

其中，一般餐廳、飯店未參與溯源餐廳的比例高達90％，速食店有80％，反倒是連鎖餐廳參與度較高（31％），但也有69％未參與。讓消基會忍不住質疑，為何餐廳參與溯源餐廳推動活動是如此低落？是宣傳不夠？還是餐廳業者另有考量呢？

消基會進一步調查一般餐廳未參加溯源餐廳的原因，發現不知道有溯源餐廳制度的佔44％，宣稱食材安全、有履歷，但未標示、加入的佔25％，顯示農政單位推動溯源餐廳的時間超過7年，但還是有許多餐廳和消費者並不知曉。

另外，消基會還發現，提供溯源餐廳認證的服務系統有「台灣農業跨領域發展協會(AMOT)」與「有心肉舖子」，一方面提供認證又兼售履歷食材，立場可能不夠超然，有球員兼裁判之虞，因此呼籲農委會依據這次的調查結果和業者反應，適時調整「溯源餐廳」制度的推動方式。

(中時 )