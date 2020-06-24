遠從台中市潭子區坐車前來看樹的老翁，對於救樹工法稱奇並給予讚賞。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭內灣里長詹潤來不畏炎熱高溫，熱心和前來觀樹的民眾解釋救樹過程。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

培養老榕樹氣生根，有利於導根作業施作順利。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

老榕樹發根旺盛，有助於加速老榕樹恢復生機。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

導根施作。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交接處，有1棵樹齡超過220年的老榕樹，去年被確診罹患樹癌「褐根病」，縣府進行搶救作業，利用支架將老樹撐高、切除染病樹基，「浮在空中的樹」令聞者嘖嘖稱奇，如今老榕樹救治工程已完成階段性作業，農業處決定將搶救過程變成活教材。

苗58鄉道的老榕樹原有2棵，1棵位於山尾伯公廟旁，另1棵則在對面車道旁，里民指出，2棵老榕樹枝枒相互交錯，有如鶼鰈情深的夫妻般，因此又稱為「夫妻樹」，然而臨車道的老樹先染上褐根病被移除，去年廟旁的老樹又因生長不佳，同樣被確診染褐根病，里民不捨再失去珍貴綠色資產而陳情。

這棵老榕樹高度達22公尺、樹圍超過6公尺，是當地精神象徵，由於搶救老工程所費不貲，縣府透過立委徐志榮向林務局、國產署爭取救治經費，終於在今年初籌足經費辦理搶救工程，6月15日進場施作，工程浩大引人好奇，農業處自然生態保育科指出，還有民眾遠從台中坐車前來和老榕樹合影。

自然生態保育科說明，搶救老榕樹如同搶救1名罹癌病患，需要跟老天爭取黃金救治時間，內容包含切除染病腐朽部位、土壤薰蒸消毒、設立支撐架、導根施作及覆蓋新土、棲地營造等工項，22日完成階段性作業，未來還有3年的維護保固期，定期為老榕樹複診和觀察它的生長恢復情形。

1名當地耆老表示，「老榕樹從我嫁來當卓蘭媳婦時，就一直佇立於此，現在我都有孫子了，還時常帶孫子一起來樹下乘涼」，老樹陪伴里民百年，為延續老樹生命價值，農業處24日表示，縣府採納里民建議，老榕樹搶救過程將納入保育研習推廣課程，成為苗栗搶救褐根病樹木第1個活教材。

(中時 )