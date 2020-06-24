根據資料顯示，觀察過去金融海嘯後5年(2009/9～2014/12)，台股也呈現大箱型區間震盪，這段期間若選擇投資高息低波股，其報酬率達102%，明顯勝出台灣加權指數的上漲58%。如今台股又進入大波動年代，高息低波股有望讓資產更具防護力、更有利可圖。

台股6月走出疫情陰霾，除了全球主要國家解封帶動景氣復甦，台股進入除息旺季，加上台灣股利率超過4%，吸引外資轉賣為買，6月以來幾乎周周淨買超，連帶也提振台股表現。國泰投信表示，台灣防疫相較他國來得佳，加上台股股利率超過4%居全球之冠，吸引外資目光，高殖利率股更成為這波資金回籠的青睞標的，惟需留意近日中美疫情有再度升溫跡象，加上下半年有中美貿易戰及美國總統大選等政經局勢變數，台股今年維持高波動的可能性高，當波動成為新常態，投資兼具高息低波的台股基金或聚焦永續經營企業的高息ETF，是現階段資產佈局首選標的。

國泰投信總經理張雍川認同「價值投資法」，就像股神巴菲特說過，人生就像滾雪球，只要找到濕雪及長坡，雪球就會越滾越大。當前金融市場變動難料，加上全市場進入大波動時代，要想安心抱股，享受長線投資帶來的複利效果，投資光聚焦低波動股票還不夠，還需加上高股息作為雙重防護。

(時報資訊)