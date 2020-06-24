鴻海（2317）董事長劉揚偉透露，第三季營運表現比預期好，未來將致力提升毛利率，希望能發更多股息、續朝創辦人郭台銘承諾「股價達200元」方向努力。鴻海今（24）日開高後放量勁揚，最高上漲3.99％至83.4元，創3月初以來3個半月波段高點。

劉揚偉23日首度主持鴻海股東常會，重申將透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級，目標在2025年將毛利率由目前的近6％提升至10％。其中F1.0現況優化估可提升1個百分點，而F2.0數位轉型及F3.0轉型升級效益，預期可在2023年開始看到成績。

對於小股東希望能多配發股利，股市聞人阿土伯更喊話希望能兌現創辦人郭台銘「股價達300元」（實為200元）承諾，劉揚偉對此表示，經營團隊會繼續努力，希望明年能發更多股息，對於創辦人的承諾全力以赴，並幽默表示「多出的100元可能要靠創辦人」。

鴻海2020年5月自結合併營收3869.8億元，月增1.59％、年增0.72％，續創同期新高。累計1～5月合併營收1.69兆元，年減6.74％，仍創同期第三高。投顧法人指出，鴻海4～5月合併營收7679.05億元、年增0.51％，季營收達成率72％，表現優於預期。

鴻海先前法說時預期，伺服器及網通等企業產品、元件及其他產品第二季營收均可望季增逾15％、年增逾10％，電腦、平板等運算產品可望季增、年增逾15％。僅智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品持續疲弱，估季減個位數百分比、估年減逾15％。

投顧法人預期，鴻海第二季營收可望站回兆元關卡，季增15％、年減8％，雖然上半年營運處於低谷期，但隨著短期營運將步入蘋果拉貨旺季，且劉揚偉透露第三季營運表現比預期好，看好第三季旺季表現轉強。

投顧法人預期鴻海今年全年營收將小幅衰退約4％，但股東常會通過配息4.2元，換算殖息率逾5％，且每股淨值仍高達86.17元，目前股價淨值比仍偏低，維持「買進」評等、目標價98元不變。

(時報資訊)