越南籍網紅珍珍透過臉書婚友社團，刊登表姊想要結婚來台的消息。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在調查與蒐證後，對珍珍開罰。

高雄市專勤隊近期在網路巡邏發現，有不法人士利用臉書、部落格等網路平台，以暗示文字、外國女性圖片或甜美相親照等，張貼跨國（境）婚姻媒合廣告，吸引許多網友熱議。

高雄市專勤隊24日說，我國移民法明定，跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告。但仍有些不法人士想投機取巧，試圖從境外以暗示文字及圖片，或以各種方式在網路平台上刊登，意圖規避查緝。

專勤隊調查，這一對網紅夫妻檔，因妻子珍珍長相甜美，平時在網路直播販賣商品，吸引不少網友追蹤。珍珍日前還在臉書婚友社團中張貼訊息，透露越南籍表姐希望遇到有緣人、結婚來臺。

珍珍張貼廣告後，她的丈夫還協助在婚友社團中當起「小編」，回應網友的留言，兩人一搭一唱的舉動引起網友熱議。其實，珍珍的丈夫早在2020年初就同樣因張貼跨國婚媒廣告被查獲罰款，這次轉當妻子貼文的小編回應留言，最終2人還是難逃專勤隊幹員的法眼，一併遭到蒐證、調查。

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒，有異國婚姻需求的民眾，切勿輕易相信網路廣告，同時呼籲提供婚媒服務者，切勿以身試法，一旦查獲刊登不法婚媒廣告，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

(中時 )