道路開挖易擾民，新北市今年7月中旬將成立「智慧道路管理中心」，將導入AI智慧技術監控及管理加值功能，並要求開挖單位包括台電、中華電信、台水公司等派員進駐中心，隨時回報工程進度，更協調各單位集中施工，避免頻繁開挖擾民。

養工處長馮兆麟24日以「日不落的新北裁縫師」為題在市政會議專案報告，將養工處比喻為城市裁縫師，不分白晝黑夜，致力將城市中不必要、不合身的電桿、陸橋等交通建設重新修改，建構最佳的城市景觀。

其中新北市每年都有上千件申挖案件，現雖要求施工單位利用App通報，但仍無法迅速掌握，成立智慧中心後，市府將導入系統自動化排程整合道路挖掘，降低道路挖掘案件數，也要求各事業單位派員，隨時回報工程進度。

侯友宜說，養工處以人本，協助道路把變電箱、電桿下地，並清理電線、電纜，這幾年把新北市改變的煥然一新，希望今年變電箱移置能改變224個地方，明年就可以達到549個地方，讓新北市變成最美麗的城市。

(中時 )