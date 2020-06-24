政治人物男變女網路風潮正夯？近期一款名為「FACE APP」的軟體推出臉部年齡調整、性別調換功能，可以將挑選的照片「修圖」，讓男變女、女變男。台北市議員羅智強也跟上風潮，今天PO出一張圖，讓網友們猜猜誰是誰。而數百位網友們也紛紛留言猜謎，多數直言「羅智強很像唐鳳」、「照片很漂亮」。

原來，羅智強今中午在臉書PO出一張圖，是他使用「FaceApp」玩變臉的照片，照片中可見，左邊的台北市議員侯漢廷變成長髮女孩，同是議員的游淑慧臉變得短髮濃眉，羅智強自己也變成長髮女孩。

羅智強用FACEAPP變臉猜謎，網友留言。(圖/翻攝 羅智強 臉書)

照片也引來許多網友按讚留言，「羅智強這張照片很像唐鳳！」、「唐鳳2.0？」、「肚皮快笑破了」、「游議員很俊美！」、「侯議員的女生扮相很可以」，但也有網友認為「比較像電影賭神3的男星 高傲」。

但這款APP是採訂閱制，三天試用期過後，就會開始扣款，月費4.99美元(約150台幣)，但有網友在該APP評論區留言「自己剛載APP就被扣款」。對此，科技部落客「電腦王阿達」發文提醒使用者，若要「取消訂閱」，不是刪除APP就好，一定要到應用商店取消訂閱，才是完成刪除動作。

(中時電子報)