台鐵普悠瑪在新馬站翻車事故，今年將屆兩年，為惕勵台鐵局確保行車安全為首要目標，同時提供罹難者家屬追思，規劃在台東車站前設置普悠瑪事故紀念公園。交通部長林佳龍今日視察時，指示台鐵局全力辦理，交通部全力支持，希望今年10月21日前完工啟用。

普悠瑪事故紀念公園原本想興建在新馬站，但幾經與罹難者家屬溝通，最後選定在台東站。台鐵局表示，現正籌辦紀念公園統包工程，預計6月底完成決標作業，發包後將與罹難者家屬溝通設計理念後進行施工，預定10月前竣工，在二周年以前會舉辦啟用典禮。

(中時 )