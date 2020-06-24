普悠瑪紀念公園 今年10月完工啟用 13:342020/06/24 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普悠瑪事故紀念公園今年10月將完工啟用。（潘千詩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵普悠瑪在新馬站翻車事故，今年將屆兩年，為惕勵台鐵局確保行車安全為首要目標，同時提供罹難者家屬追思，規劃在台東車站前設置普悠瑪事故紀念公園。交通部長林佳龍今日視察時，指示台鐵局全力辦理，交通部全力支持，希望今年10月21日前完工啟用。 普悠瑪事故紀念公園原本想興建在新馬站，但幾經與罹難者家屬溝通，最後選定在台東站。台鐵局表示，現正籌辦紀念公園統包工程，預計6月底完成決標作業，發包後將與罹難者家屬溝通設計理念後進行施工，預定10月前竣工，在二周年以前會舉辦啟用典禮。 (中時 ) #公園 #紀念公園 #普悠瑪 #罹難者家屬 #罹難者 也許您會感興趣 生活熱門新聞 日本女學生確診 厚生省控在台期間感染 指揮中心17：30說明 - 生活 開箱萊爾富「丹寧玫瑰粉」口罩 網驚喊：更好看 - 生活 親弟痛訴「這輩子不用往來」謝淑薇終於回應再爆驚人之語 - 生活 中衛口罩8色一起上！博客來今上午11點開搶 - 生活 喝無糖飲料竟月肥2公斤！最大陷阱在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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