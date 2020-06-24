中華職棒上半季賽程即將結束，本週聯盟官方也公佈補賽週賽程，截至目前13場補賽與2場保留比賽規劃將於7/6到7/19兩週內進行完畢。各方專家評估，這當中最為疲累的隊伍應該當屬樂天桃猿。本週達人就告訴彩迷「補賽週」該怎麼投？

猿隊補賽週共參與9場賽事，兩週各有一場保留比賽，首週甚至共有5戰，可視為接續例行賽賽程安排場數毫無休息；第一週和猿隊情形類似的正是目前角逐龍頭的象隊，同樣是5場比賽，但象隊隔週只剩2場要打，就投手的安排上，可以傾全力安排戰力在第一週來爭搶戰績，這是最大優勢。

之所以說猿隊補賽將極為辛苦，除了場數多是一個原因，對戰對手的順序讓他們較無法喘息也是關鍵：猿隊補賽首週對手為3場象隊、2場獅隊；第二週4場則全為悍將。從本季對戰戰績上看：樂天本季對上中信取得9勝6敗、對統一7勝8敗、對富邦8勝4敗，只有在「師徒對決」組合裡取得較佳優勢，在「龍頭保衛戰」上由於團隊近況的消長已演變成五五波局面，而面對早前一路墊底的統一卻無法掌握更多勝場，這也是上半季中後段無法維持季初獨走的主因。

猿隊在首週有戰績拚搶壓力(象)以及對手對戰內容緊咬(獅)的情況下，勢必投手消耗較多；隔週對上掌握度高的悍將，就怕牛棚崩潰加上打擊疲勞，使得對戰數據往平均值靠近，這將是樂天最不願見到的狀況。

因此，補賽週的投注達人推薦以下4點攻略：

1.首週5場猿隊賽事，都押對家(象、獅)「不讓分」獲勝。

2.首週4場悍將賽事，都押「大分」。(本季悍將外籍投手極不穩定)

3.次週4場猿隊賽事，都押猿隊「讓分」過盤。(遇上前總教練面子不能輸…)

4.補賽週所有獅隊賽事都押「大分」。(統一外野三傑打擊近況奇佳，補賽場數最少休息充足)

2020中華職棒上半季補賽週賽程表

最後也附上補賽週賽程簡表提供彩迷參考，比賽場地仍舊均為四隊主場，所以移動的因素也可考慮進去(例如：第二週悍將主客兩地三度奔波)。另外，2場的保留比賽一般莊家不再再次開盤因此並未納入。補賽開打前可以好好備足資金來衝一波！

(中時電子報)