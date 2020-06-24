新北市林口區每到尖峰時段交流道塞車嚴重，民眾紛紛在臉書抱怨塞車1小時，「走路還比較快！」；為了改善交通壅塞，立委洪孟楷24日邀集市議員蔡淑君、各單位討論，評估在國道1號林口交流道A新增南出右轉匝道可行性，並要求高公局2周內會勘，協調遷移現場設施、提出設計規畫，蔡淑君則希望，能在高速公路方向即分流車輛。

洪孟楷表示，在林口交流道A新增南出右轉車道，期望能降低右轉文化一路車流受左轉往長庚醫院方向車回堵影響，不但能增加路口儲車長度，也能減少與左轉車互相干擾的情況。

有「林口阿姨」之稱的蔡淑君指出，國道1號過了舊泰山收費站約39公里處，左轉的、直行的車輛都在這邊交會，經常回堵，2014年已會勘多次，但都遭高公局否決。

蔡淑君表示，只要能替地方緩解交通，地方政府單位一定會盡力配合，樂觀其成增加車道，但增加的位置可能會加重交通打結，希望能往高速公路方向延伸，提早分流車輛，這次迫於無奈，只能先從此處增設；對此洪孟楷也請高公局針對議員提議的方案，再研擬評估。

洪孟楷表示，此處道路管轄歸屬較複雜，中間路段為中央單位、右轉處為新北市政府、左轉處為桃園市政府，經討論、協調後，請高公局2周內完成會勘、協調移置現場公車站牌、電箱等設施，並提出設計規畫，確認沒有問題，再編列預算、發包工程，期望能讓交通更順暢。

高公局北區養護工程分局長林炳松表示，林口交流道過了五楊橋墩後，右轉的30公尺處有綠地，需內縮綠地增設車道，都會盡量配合，但增設車道也將影響平面道路設施遷移，後續將再與新北市交通局會勘討論。

(中時 )