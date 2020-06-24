（16:15更新內文）因管理負債計畫受到新冠肺炎疫情干擾而失敗，保健營養品業者GNC最新申請了破產保護，並計畫出售公司並關閉門市。對此，GNC台灣臉書粉絲專頁表示，「台灣GNC52家直營門市正常營運、消費無慮」，「不受美國易主影響」，GNC所有經銷商與國際海外市場皆不受影響。

被疫情打垮！美保健食品大廠GNC破產 台灣52門市不受影響(圖/翻攝GNC臉書粉專)

綜合媒體報導，GNC依據美國破產法第11章，向德拉瓦州法院申請破產保護，目前已經進入破產流程，並取得大多數債權人和最大股東哈藥集團的支持。在破產保護下，GNC可在進行組織重整或出售公司的過程中繼續銷售產品以換取資金。

根據初步計畫，GNC將關閉旗下800家~1200家門市縮小營運，並在法院的監管下為公司尋找買家，初步競購價為7.6億美元。

報導指出，GNC近年來營運狀況不佳，早已警告可能面臨破產，現在又受到疫情衝擊，因多數門市大多位於購物商場，受到防疫的封鎖措施影響，實體店面銷售也大幅下滑。

(中時電子報)