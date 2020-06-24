中天綜合台《地球人請回答》今日晚間9點將播出主題「最強空姐挑戰賽(上)」，分別邀請空姐蔡逸帆、瑄瑄、Nina、蜜雪兒、竹竹、韓涵、林維菈、美美、雯雯、小萱、Anna、KIKI、Iris、Amanda、LALA、Vivian、Emily、Kate、Ling、Katy、Abby、溫蒂、茉莉、朱利安、呆呆、吳真、阿智、安柏、晴天、小安上節目分組競賽，搶奪「最強空姐」寶座，還有機會把獎金帶回家！空姐們絞盡腦汁答題時，主持人胡瓜和小禎在一旁也七嘴八舌討論起題目，卻越聊越歪樓，竟一路聊到旅館去了！

節目中出現的圖片題「請問直升機的停機坪，為何寫一個大大的H？」挑戰者有的人認為是為了更醒目，有人覺得是象徵停放的方向，答題的空姐則是因為直升機英文Helicopter字首的緣故，選擇H代表直升機，胡瓜聽完妙回：「那會不會停到Hotel去？」讓全場笑到歪腰！

空姐解釋，若停機坪寫H是為了看起來較醒目的話，那有很多其他的東西也很醒目，不一定要用H，胡瓜附和大讚：「對啊！不用H就好，你放個A啊！」小禎卻不以為然反駁：「但... H這牌子（Hermès）比較高檔啊！」更多精彩內容，請鎖定今（24）日晚間9點中天綜合台《地球人請回答》。

(中時電子報)