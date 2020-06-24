日本職棒上週五順利開打，繼中、韓後成為疫情下第三個恢復的職棒聯盟，也使亞洲職棒全員到齊。18場好球順利完賽，殷殷期待的彩迷也蓄勢待發，本週達人從比對2019年的歷史數據觀點，來帶領大家看看這星期日職大小該怎麼投。

日職開幕週18場比賽，趨勢上依舊較偏以往印象的小分趨勢，開幕日起一連三天，每天6戰都產生至少有4場(6/21為5場)總分低於8分的賽果。13場8分以下的比賽包含2場8分，其餘11場更是均低於6分，可說直接跳過一般職棒現今較少見的7.5分大小值盤口，直接開在6.5以下的小分過盤。與中、韓兩聯盟相較，日職的小分趨勢極為顯著。

但是！但是！但是！因為很重要！所以說三次！一個星期六、日過後，你各位開幕週開開心心贏來的錢可別覺得加碼小分就保證能持續獲利。我們特別拉出去年開幕週(3/29~3/31)後第二個星期的賽果數據來觀察：6個比賽日共36場賽事，結果立馬出現高達過半的17場總得分高於8的比賽，其中更有13場是輕輕鬆鬆跨越10分的雙位數門檻，也打臉了開幕週15場賽事有9場在8分以下(6成)塑造的「投手壓制強」第一印象。

會出現如此反差，推估是以下幾個原因造成：第一，這幾年開幕週往往只安排一次的系列對戰，利用週末熱鬧氣氛匯聚人氣，球團要戰績收入都開門紅自然陣容安排上會以最強名單(尤其先發投手)應戰，打出高強度小分賽果甚是合理。後續開始的賽程恢復到每週6場兩次系列賽，投手輪值上本就可能開始出現後段班的下駟交鋒戲碼，這時候出現大分也是必然。

除了大小趨勢改變要特別注意，球隊投注的推薦，達人號召大家一起幫兩大野手陽岱鋼(讀賣巨人)、王柏融(日本火腿鬥士)集氣！最好的方式當然就是持續押這兩隊「不讓分」勝出。巨人開幕週橫掃「傳統一戰」對手死敵阪神，是唯一在開幕週取得全勝戰績的球隊；本週巨人先續留主場東京巨蛋靜待廣島來訪，隨後往明治神宮球場作客養樂多，兩個系列賽若都能搶佔優勢將有機會在賽季前段獨走。至於洋聯本季因應疫情，單週對戰組合全部相同減少移動，本週火腿將作客樂天客場6連戰，去年火腿對樂天總體戰績11勝1和13敗，今年想重闖季後賽，當然要積極在對戰勝場上尋求翻盤。

最後再回到「大小」玩法主題，台灣運彩日本職棒有開售「主、客隊大小」玩法，本週有興趣鎖定大分的彩迷，不妨參考幾支開幕週攻擊旺盛球隊的場均(各隊場數均為3場)得分：巨人7.0分、廣島5.3分、中日4.7分、火腿4.7分，是明顯高於一般單隊大小盤口值3.5~4.5間的四支球隊。

(中時電子報)