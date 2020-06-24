宏致(3605)因商務NB出貨維持高檔，且網通產品維持成長趨勢，預估第3季業績可望維持第2季水準，儘管第4季仍待觀察，但下半年業績仍可望比上半年好；若新台幣匯率維持穩定，業績可望比去年好。

今年第1季宏致因新冠肺炎疫情導致陸廠及菲律賓廠區生產受到影響，但遠距生活帶旺商務NB需求，宏致因NB出貨暢旺，且陸廠復工順利，業績自第2季展現強勁成長力道，4、5月合併營收達13.85億元，營收衝高也拉升毛利率及獲利，使第2季獲利回到去年下半年旺季水準。

宏致表示，雖然NB在6～8月需求較平緩，但因客戶新機預計9月上市，第3季商務NB出貨與第2季持平或小幅下滑；網通產品自去年起一直呈現成長趨勢，第3季應可維持，至於3C消費性電子，大陸及台灣市場狀況還不錯，美國消費市場相對較弱，不過下半年是傳統旺季，消費性產品預估還是會比上半年小幅成長，整體來看，第3季業績可望維持第2季水準，下半年會比上半年好。

宏致今(24)日舉行股東會，108年稅後盈餘為3.11億元，年成長32.91%，每股盈餘為2.55元，會上通過每股配息0.75元。

(時報資訊)