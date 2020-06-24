台南善化慶安宮25日舉行端午節活動，準備了各式香包要讓遊客DIY。（劉秀芬攝）

五月五慶端午，各地廟宇舉行祈福活動，台南善化慶安宮25日依例舉行立蛋活動、吃西瓜大賽，中午11點15分將打開百年古荷蘭井提供午時水，供民眾取回淨身淨宅除穢保安康。六甲恒安宮媽祖廟25日也有百人立蛋活動，邀請大家一起來廟口逛市集。

每年端午節中午，善化慶安宮都會舉辦「百年古井午時水除穢活動」，大批鄉親提著容器湧入廟埕，等著取午時水，場面非常壯觀。

今天端午節慶安宮依舊舉辦一系列活動，上午8點30分開始分送信徒艾草，9點至11點舉辦親子香包DIY，期間還有品茶會、吃西瓜比賽、免費喝米魯配魯菜吃冰枝，11點舉辦立蛋活動。

廟方還請來法師為民眾點雄黃除穢，更準備了五色長命線供民眾索取。慶安宮總幹事魏素珍表示，五色長命線由青、白、紅、黑和黃色絲線組成，代表木、金、火、水、土，可以驅邪除魔，祛病強身，配戴時男女有別，廟方事前已先置於媽祖神案前祈福，歡迎民眾索取。

六甲恒安宮媽祖廟25日也有熱鬧活動，邀鄉親一起來廟口立蛋，立蛋成功，並於臉書打卡者，即可換取廟口舊市亞麻籽茶葉蛋1顆。

恒安宮今年還準備了有趣的抹草香皂DIY、杯袋拓印DIY、五毒符拓印DIY，歡迎提早報名，當天廟口還有熱鬧市集，有在地小農、手作小物、懷舊物件、古董雜貨、生活設計、環保小物、鹹甜飲食、傳統懷舊遊戲等，要讓大家端午來熱鬧一下。

(中時 )