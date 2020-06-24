高雄市長補選 國民黨李眉蓁今登記參選

高雄市長補選登記今（24）日截止，高雄市議員李眉蓁代表國民黨出戰，上午11點到選委會登記參選。李眉蓁感謝黨中央徵召，未來相信大家團結一心，共同面對、贏得選戰。至於會不會找韓國瑜輔選，李眉蓁回說「當然啊」，一定會尊重他的意見。

李眉蓁表示，高雄國民黨40年來從來沒有提過在地年輕人，未來她一定會關心年輕人的聲音，對於國民黨這次做出重大決定，提名在地年輕人，也相當認同。

談到對手陳其邁，李眉蓁坦言，陳其邁知名度比她高很多，希望這次補選能來場君子之爭，高雄已厭倦抹黑，不要再有仇恨，自己會以專業、年輕的形象，來改變高雄新未來。

媒體問到是否會找韓國瑜輔選，李眉蓁表示「當然啊，一定是我們要尊重的對象」，對於這麼好的團隊就這樣被罷免掉，感到很難過，多年來高雄發展停滯，這一年半的時間突飛猛進，且韓國瑜並沒有做錯任何事，一定會支持原市府團隊，也相信市民眼睛是雪亮的。

(中時電子報)