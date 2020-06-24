國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引起黨內不同意見。孫文學校總校長張亞中今在臉書發文，形容人民是菩薩，不談或放棄「九二共識」，等於是不談或放棄「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」，有悠久歷史的國民黨，真的要「自宮拜菩薩」？

張亞中說，所謂「九二共識」，其實是「九二理解」（1992 understanding） 。這個「九二理解」中有兩點，是基於當時兩岸相互了解並認同對方的基本立場，因而有共識，即「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」。其中有一點是相互有理解，但沒有共識的，即台北方面所主張的「一中各表」，亦即「一個中國就是中華民國」；但是北京認為，1992年談的是事務性協商，而不是政治協商，因此「一個中國」的內涵先不要表述（即「一中不表」），待以後政治協商時再談。

他說，「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」本來就是中華民國憲法的精神，也是國民黨的核心理念，是自己原有的東西，因此不管有沒有所謂的「九二共識」，國民黨都應該堅持。現在國民黨所提的兩岸新論述「四大支柱」，已經沒有九二共識這根支柱了。黨內更有人認為應該放棄。想請問的是，不談或放棄「九二共識」，不就等於是不談或放棄「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」這兩點了嗎？

張亞中說，由於國民黨還單方認為「九二共識」也包括「一中各表」，現在不談或放棄「九二共識」，不就也等於不談或放棄「一個中國就是中華民國」的表述了嗎？國民黨如果不談或放棄「九二共識」了，那麼國民黨要甚麼呢，還剩甚麼呢？

他強調，「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」是「九二共識」的內涵，但它的存在與「九二共識」根本無關。這兩點是國民黨的核心理念，是國民黨存在的價值，原來就是自己的東西。放棄了這兩點，中國國民黨還是中國國民黨嗎？

張亞中說，「菩薩」代表人民，國民黨希望得到菩薩保佑、得到人民的支持。人民可以粗分為兩類，一群是認同中華民國憲法的人，包括絕大多數藍營的支持者；一群是不認同中華民國憲法的人，其中一部分是希望走向台獨的分離主義者。

張亞中強調，國民黨的兩岸新論述不談或放棄「九二共識」，等於是自宮了。原本認同中華民國憲法的人，特別是有理念的藍營支持者，這些菩薩看了就罵：「你笨呀，這個都割了，將來要絕子絕孫了！」不認同中華民國憲法的這些菩薩看了也罵：「你噁呀！那個東西又臭又髒，你割來給我幹啥？」。

(中時 )