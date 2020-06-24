端午節即將到來，粽子將成為餐桌常客。根據大陸企查查大數據顯示，按照全國各區域的分佈情況來看，與粽子相關的企業主要分佈在南方，尤其海南省是擁有粽子相關企業最多的省份。另值得一提的是，定安粽作為海南三大名粽之一，其發源地海南定安縣，從事粽子相關企業多達100餘家，占海南省總體的24.4％。

據《新京報》引述企查查數據顯示，全大陸從事粽子生產、銷售的企業數量達5700多家，含個體工商戶4000多家，其中在業存續狀態的企業數量達3600家。統計2010至2014年，相關企業年均註冊量達120家；2015年之後，註冊量節節攀升，2019年該資料已達到700家。

另外大陸民間也有俗語說，「要吃鹹蛋粽，才把寒意送。」不少地方端午節除了吃粽子，也會吃鹹鴨蛋，認為可以祛毒、有助身體健康。而山東則是是鹹鴨蛋相關企業數量最多的省份、共有339家企業，河北、河南兩省緊隨其後。

而鹹鴨蛋的規模化醃制，也離不開整個蛋鴨養殖產業。企查查數據顯示，大陸國內從事鴨養殖的相關企業共有9.7萬家，其中個體工商戶有5.2萬家，佔據總量的54％。從事鴨養殖的企業主要集中在山東、河南、河北等地，其中山東以1.5萬多家企業數量排行首位。

(旺報 )