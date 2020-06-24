國民黨主席江啟臣主導的「新兩岸論述」淡化九二共識為過去式，在黨內引爆不小質疑。對此，資深媒體人韋安直言，九二共識本來就是個怪玩意，含糊、模糊，允許各自表述、各說各話，甚至各自鬼扯蛋。他說國民黨要幹掉九二，根本沒有對症下藥解決問題，並痛批「國民黨脫掉褲子還以為自己很美？」

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。此番言論引來馬英九、吳敦義及連戰等國民黨前主席不滿。

對此，韋安在臉書指出，九二共識本來就是個怪玩意，含糊、模糊，允許各自表述、各說各話，甚至各自鬼扯蛋。不過這東西還是管用，讓兩邊有彈性、曖昧空間，各取所需、鬥而不破，維持和諧、和平。

對於有些藍營人士要拿掉九二，是因為北京把它添加「一國兩制」內涵，韋安質疑，那中共一直對內外聲稱，台灣是「中國台灣省」，難道我們的總統就變成「省長」了。「九二太舊了？三民主義和國民黨不是更舊？兩蔣走了那麼多年，還紀念什麼？」

韋安表示，國民黨要幹掉九二，根本沒有對症下藥解決問題，而是要把自己黨內的組織結構、遊戲規則，全面民進黨化，變成一個有活力，民主競爭機制的「狼性」政黨。否則，改東改西，迎合這迎合那，只不過是「脫掉褲子還以為自己很美！？」

(中時電子報)