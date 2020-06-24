市長盧秀燕說，中央解編農地難！市府也很急，希望趕快爭取產業用地。（陳世宗攝）

中央國土計畫正如火如荼進行！市議員吳敏濟25日質詢說，國土計畫攸關台中未來發展，在保障糧食安全前提下，調整低生產力土地疏緩產業嚴重缺地的問題；海線部分地區農民月收入只9236元，市府應把生產力低農地調整為產業用地。市長盧秀燕說，中央解編農地難，市府積極爭取產業用地。

吳敏濟說，40幾年前認定的特定農業區，至今很多名實不符！如大甲、大安、清水、梧棲等沿海地區農地因環境「鹽水煙」關係，2期稻作產量很低，卻一直被編定為「特農」產值低又無法轉作他用，導致長期休耕子孫都無繼承意願；多數稻農收入每月平均9236元，比基本工資還少。

吳敏濟指出，如清水海風150公頃的旱地，都應該重新編定，正值國土計畫法將取代區域劃分法之際，市府應該仔細檢討，將生產力低落的農地從農業發展區變更為城鄉發展區，提高土地利用效益。

經發局長張峯源說，市府會滾動檢討，台中市約需要2000公頃的產業用地。都發局長黃文彬說，將與農業與經發局研究調整納入計畫。農業局長蔡精強表示，生產力不高、環境因素問題的農地，他支持可規畫產業其他用地與發展。

吳敏濟表示，中美全面對抗加速台商回流，造成工業用地價格飆漲，4年內漲了4成，台中市一坪已超過20萬元，土地成本高不利企業投資；台中所有工業區都已經達到飽和一地難求，市府須把握機會擬定短中長期因應計畫，一方面解燃眉之急，同時做好成長管理，儲備土地因應未來的需求。

經發局強調，該局為因應短中期用地需求，已規畫870公頃的土地，長期仍需要解決農業區未取得執照工廠等問題，長期仍需儲備1200公頃土地，市府將納進台中市國土計畫裡面送內政部審核。

(中時 )