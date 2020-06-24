拳擊隊員有了全新擂台，開心得立刻上台試打幾回合。（張睿廷攝）

三峽國中拳擊隊名聲享譽全台，但因為經費問題，設備短缺，連擂台都沒有，新北市立委蘇巧慧、吳琪銘去年向教育部體育署申請經費補助，中央與地方合資280萬，打造全新的「拳擊練習場」。三峽國中校長陳忠明表示，有了全新練習場地，相信孩子能在今年全中運奪得佳績。

三峽國中拳擊隊成立於2015年，共有隊員30名，數年來已奪下多枚全中運獎牌，名聲響亮，但許多人不知校方其實因為經費不足，訓練場地沙包不到10個，也沒有擂台，重訓器材更是短缺。

陳忠明去年找上蘇巧慧、吳琪銘協助，盼民代能協助爭取，2人立刻邀請教育部體育署到場會勘，成功獲得235萬補助，新北市議員林銘仁也向地方爭取到45萬補助，合計280萬，打造一座全新的「拳擊練習場」。

拳擊隊員胡佩岑說，以往擂台不足時，訓練都須分兩批使用場地，且只有重要比賽時才鋪墊子代替擂台，現在有了全新擂台，便能在賽前先熟悉感覺，提早進入狀況。

吳琪銘表示，三峽國中拳擊隊屢創佳績，身為民代責無旁貸一定要做孩子最強的後盾，因此他積極爭取此案，也相當高興教育部很快就通過審核病提供資源。

陳忠明指出，拳擊隊員每天下課都會留下練習2個小時，表現優異，多次在全國運動會奪下佳績，相信有了更好的場地後，學生有機會能挑戰全中運冠軍獎盃，並升學至重點學校延續運動生涯。

(中時 )