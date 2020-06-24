針對總統府侍衛室主任陳敏華因私菸案遭記大過一次，仍晉升少將，國民黨團總召林為洲嘲諷，私菸案記過上校變將軍的案例很勵志，也告訴大家跟對人很重要；藍委李貴敏抨擊，民進黨政府才說私菸案要查辦到底，蔡英文總統更承諾「整頓軍紀」，但事情過了、將官都升了，是不是一切的一切就大事化小、小事化了，不過是為了迴避輿論監督、擔心影響選情，串好的一場戲罷了？

林為洲說，因涉私菸案遭記大過一次的陳敏華上校，今年初因執行安維七號表現良好被記功，從原本不符合晉升的《陸海空軍軍官士官任官條例施行細則》第25條第1項第4款記大過不得晉升；「正好」符合該條第2項獲大功者可功過相抵而得以晉升，也太剛好了吧。

國民黨立委李貴敏質問，陳敏華在這段時間內到底有什麼傑出表現，得到多大功勳，可以相抵本職管理不善的缺失，得以功過相抵，平步青雲？足見層峰對陳敏華的高度肯定。

林為洲另質疑，奇怪的是，該規定第13條第1項第1款，對於晉升將官考績明定，「最近五年考績，須在二年甲上三年甲等以上。但最近一年考績分項評鑑，除體格一項依國軍將級晉任人員體格檢查規定外，其他各項在甲等以上」。

林為洲批評，此次人事作業周全細節，做到完全合乎規定，是否為總統府指示？還是陳敏華當初真的只是負責扛責？難道沒有更適合的人選？難道不會造成其他上校的不滿？還是總統府認為私菸案沒錯呢？

林為洲說，去年被記「大」過的陳敏華上校，最近一年考績評鑑除了體格外，還可以都甲等？國防部要出來說明一下，陳上校如何成為陳將軍，才能杜悠悠眾人之口。

李貴敏砲轟蔡政府，「出包就升官」、「記過也升官」，落選了還是當大官；吃相難看，破壞官箴與政府體制，無視社會觀感，不但「有關係就沒關係」，只要顏色對了，有什麼不可以？難不成，民進黨已經家天下了嗎？

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(中時 )