現場的老師與家長，看著孩子在學園中有所成長，在台上賣力展現所學，紛紛拿出手機錄影，想記錄下這難忘且珍貴的回憶。(吳建輝攝)

坐在台下的老師與家長，聽著畢業生致謝詞，都露出欣慰且滿足的笑容。(吳建輝攝)

向日葵學園至2003年開辦至今，共計235名學生進入學園就讀，歷屆有119名學生從學園畢業，其中31％的畢業生已有工作，其餘69％繼續升學。(吳建輝攝)

專門承接彰化縣內中輟生的向日葵學園，24日舉辦第18屆的畢業典禮，學生在現場表演苦練多時的陶笛、吉他以及詩歌等表演，展現在校學習成果，也利用表演來表達對師長與家長的感謝，在畢業生致詞環節更大聲說出感謝與祝福，場面溫馨，也獲得現場來賓的喝采與鼓勵。

學園至2003年開辦至今，共計235名學生進入學園就讀，歷屆有119名學生從學園畢業，其中31％的畢業生已有工作，其餘69％繼續升學，而今天7名畢業生，也都以優異成績升學，而同學們的選擇多半像是醫護、老服等社會服務科系，未來都想盡力為社會盡一份心力。

曾拿下國中技藝競賽美容美髮組佳作的小羽說，在學園學會順服以及更圓融的待人處事，謝謝老師的栽培與包容，也謝謝學園幫他安排美髮課程，讓她在比賽拿下佳作的成績，更順利申請上員林家商的美嚴科系，未來會更努力，才不辜負師長的教導與關愛。

學園主任張淑容說，我們提供孩子一個愛、尊重與接納的環境，讓學生養成規律生活，以及積極正面的價值觀與人生態度，歷屆的孩子也都相當優秀，今年畢業生有５位申請上崇仁醫護管理專科學校，還有1名上員林家商，1名將申請上秀水高工建教班，也期許他們未來都能有良好的學習態度，讓自己的未來不是夢。

(中時 )