甲山林集團旗下的愛山林(2540)今日舉行股東會，承認去年財務表冊，EPS 1.38元。董事長祝文宇指出，首季繳出營收成長1.6倍，EPS 0.96元的好成績，今年全年度業績肯定比去年好，預期未來3年內的盈餘還將會持續投資開發，3年以後才可以真正看到配發股利的出現。

祝文宇說：「疫情突然發生使得全球經濟重挫，各國拼命印鈔票救市，也造成貨幣貶值，低利率的環境持續有利房地產，民眾尋求保值商品，在土地仍漲及工資、原物料都增加下，房價沒有看跌空間。」

愛山林仍處於代銷轉型建商時期，短期內業績將由代銷支持，今年前5月就代銷出售的房產已經將近300億元，而去年全年度售出的房產約300多億元。祝文宇說：「今年代銷業績肯定較去年大幅成長。公司自建案還在興建期，預估3～4年後將可陸續繳出成績單，屆時就能開始配發股利。」

愛山林去年營收22.12億元，較前年成長約18%，主要營收仍來自代銷業務，佔比88.77%，其餘約1成為建案收入。

(時報資訊)