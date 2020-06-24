看好ESG投資熱潮，國泰投信7月1日將推出國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(00878)，這是國內第一檔結合ESG永續企業及高股息的ETF，以永續為基底，再添高股息，為存股族找出長線能抱得安心、股息也能領得放心的永續高息股。

國泰永續高股息ETF(00878)經理人鍾郁婕表示，台灣上市櫃公司中落實ESG永續經營的企業，不僅股東權益報酬率(ROE)較高，約8~9%，每股盈餘(EPS)約2~3元且逐年攀升。

永續企業獲利出色，引發機構法人、退休基金等長線資金進駐，迄今全球納入ESG因子的資產管理規模不斷攀升，根據全球永續投資聯盟(GSIA)報告，預計2030年前，全球逾7成機構投資者會將ESG納入投資流程，ESG不僅是投資新顯學，企業在ESG加持下，往往能提供穩健現金股利，以MSCI臺灣永續高股息指數為例，近5年平均股利率達5.4%，是存股族、退休族資產配置不可少的一環。

(時報資訊)