周杰倫今年出道20年，將於11月推出黑膠大碟。（杰威爾音樂提供）

周杰倫的音樂有大家的青春、夢想、感動與愛情記憶。（杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）將於今年11月6日出道屆滿20年，在這個具有紀念性的日子，他所屬的杰威爾音樂將推出他過去14張專輯的黑膠唱片供歌迷珍藏，他說：「這是我第一次推出黑膠唱片，今年的11月6日是我第一張專輯推出剛剛好滿20年，公司一口氣把過去14張專輯都製作成了黑膠唱片，我想這對我及對歌迷來說都是很有意義的！我自已其實也很期待！」特別的是，在一整套14張大碟的珍藏套裝裡，預留了第15張專輯的空位，間接預告了周董第15張專輯的誕生！

好友方文山喜歡收藏老東西，也收藏黑膠唱盤機及一些老唱片黑膠，他說：「杰倫的音樂本身就是一個指標、一個經典，所以夠資格列入聽覺美學的範疇內，就好像『時空膠囊』，把聽覺記憶鎖在黑膠唱片裡面，值得收藏。」方文山認為把黑膠唱片放在唱盤上，再擺上唱針，一連串動作很有聽音樂的「儀式感」，「杰倫的音樂陪很多人成長，旋律裡有很多人的青春和成長的記憶，把他的音樂用黑膠的型式去保存，在聽覺美學基礎上重溫記憶的儀式感就很強。」

把14張專輯變身成黑膠唱片是一場跨越國際的合作，唱片公司先將原始母帶送至紐約後期錄音室Sterling Sound，由曾為Madonna、Lady Gaga、Jay-Z等歌手進行母帶後期製作的工程師Chris Gehringer負責黑膠母帶音源製作，歷經三個月將14張專輯的音源完美重生，轉化成經典黑膠母帶，再委託德國黑膠刻片大廠Optimal Media GmbH升級DMM(金屬直刻)刻板，德國工藝對音樂品質的要求自是不在話下，而為了保留唱針軌道最大的運作空間，33又1/3 RPM(轉速)單面不超過18分鐘的限制要求，每張專輯都製作成雙片裝黑膠，14張專輯完整曲目變身28片黑膠唱片，全程德國製作、空運來台，如此不計成本製作完成，就是為了將周杰倫20年的音樂軌跡完美呈獻給歌迷。

除了14張專輯的150首歌曲之外，還收錄周董EP的7首歌曲作為彩蛋，收錄在每首單曲推出時、時間年份最接近的專輯裡，像是〈霍元甲〉收錄在《十一月的蕭邦》專輯中、〈不能說的秘密〉及〈周大俠〉收錄在《我很忙》專輯……，全套黑膠大碟總計收錄了157首曲目。而在包裝上也是煞費苦心！設計手提箱造型的「Jay Chou 20蒐藏箱」裝束美好回憶，為了能夠乘載28張黑膠的重量，特別使用強韌耐衝擊的PC及鋁合金原件來製作黑膠蒐藏箱，減低外包裝的重量之外，更有保護黑膠唱片的功能。

而周董日前推出最新單曲〈Mojito〉，官方YouTube上線7天即突破1000萬點閱次數！目前仍持續飆升中，對照他全套黑膠大碟珍藏套裝裡預留的第15張專輯的空位，不僅預告了新專輯即將誕生，也預告了新專輯除了發行CD之外，更將推出黑膠唱片供樂迷朋友收藏。周杰倫的黑膠唱片將於6月30日中午12:00起於各大唱片行及線上通路展開預購，限量收單至7月14日24:00截止。

周杰倫今年出道20年，將於11月推出黑膠大碟。（杰威爾音樂提供）

(中時 )