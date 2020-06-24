老五老基金會新竹中心為長輩設計舞蹈互動課程，長輩「心情溫度計指數」平均降低1.9分，憂鬱感受有顯著改善。（陳育賢攝）

老五老基金會新竹中心為長輩設計舞蹈互動課程，長輩「心情溫度計指數」平均降低1.9分，憂鬱感受有顯著改善。（陳育賢攝）

為幫助日照長輩改善憂鬱情緒，老五老基金會新竹中心為21位長輩設計舞蹈互動課程，平均年齡78歲的爺奶們時常開心跳舞，長輩「心情溫度計指數」平均降低1.9分，憂鬱感受有顯著改善。

老五老基金會指出，根據高雄醫學大學調查推估，台灣老年人口憂鬱症盛行率約為12.9％至21.7％，平均每5人中就有1人可能是憂鬱症患者，老五老社工在服務竹馨園日間照顧中心的長輩過程中也發現，因為身體的退化，長輩常常嫌自己「沒有用」。

其中，69歲的呂奶奶過去曾是交際舞好手，如今因為中風身體變化而非常沮喪，為了改善呂奶奶與其他長輩的情緒，老五老特別設計「舞出好心情」課程，透過每周2次的舞蹈活動帶領長輩舒展身體、互動表演。

而中心內的長輩本來都不大喜歡跟同儕互動，若跳舞時有肢體碰觸，不少人會非常不開心的甩開，但經過幾次課程，在跳舞課程中慢慢加入與他人拍手、繞圈的動作，長輩們開始變得積極，特別喜歡舞蹈尾聲與舞伴們牽手高舉歡呼的動作，改善了大家的人際關係，心情也變好。

老五老經過3個月的蹈舞課程後，再為長者檢測，長輩平均心情溫度計指數從數6.59分，下降至4.67分，顯示21位長輩從原本有輕度情緒困擾，經過3個月跳舞活動後，身心適應良好。

老五老基金會新竹中心主任曾奕函表示，長輩憂鬱的情緒可能來自於身體的退化，對自己缺乏自信，一般大眾也可能經常忽略長輩情感、互動的需求，其實讓爺爺奶奶重拾自己喜歡的事、增加肢體接觸，如一起運動、跳舞甚至擁抱等，都可以讓長輩獲得自信與社交親密感，情緒就能獲得改善。

(中時 )