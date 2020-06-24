創世基金會在端午節前夕，號召撐舟勇士相助，與苗栗縣政府團隊、禪廚蔬食餐廳、貝思特幼兒園，一起拿香包腳踩大龍舟，為植物人逆流撐舟，突破逆境幫助在地植物人家庭。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣府團隊注重公益，即使今年面對疫情衝擊，但植物人的照護並沒有停下，邀請大家鼎力相助，透過政府與民間攜手努力，才能更完善的照顧社會底層弱勢。

貝思特教育機構執行長蔡美鳳也說明，公益只要有心人人能做，在小朋友心中灑下善心的種子，將會茁壯成大樹，而植物人為社會上非常弱勢的族群，感謝創世始終堅持不放棄照護，期盼苗栗的鄉親能夠共襄善舉。

另，禪廚蔬食餐廳負責人邱靖傑強調，禪廚秉持「以愛出發、用心感受，相信世界會更美好」的信念，在苗栗經營多年，感謝在地的肯定與喜愛，因此盼回饋鄉里，幫助在地的弱勢植物人家庭。

創世苗栗院說明，每年固定舉辦的園遊會、餐會，今年因新冠肺炎疫情影響，無法如期舉辦，致經費頓失支持，期盼大眾攜手為植物人撐舟，每月1650元，一路有您，只要有心、人人都能是撐舟勇士，愛心專線：(037)275-848。

(中時 )