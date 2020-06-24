楊鎮浯縣長今（24）日直播宣布，期望帶來經濟加乘效果，創造5.6億以上的消費產值，讓市場活力整個動起來。（李金生攝）

金門「1＋1振興券」有多重防偽設計。（李金生攝）

楊鎮浯縣長直播說明「振興券」的領、用方式，期待讓中小型商家也可以真正受惠。（李金生攝）

金門可以新台幣2000元換取價值4000元，全台唯一的「1＋1振興券」敲定7／17開始發放，使用期限直到12月31日。楊鎮浯縣長今（24）日直播宣布，期望帶來經濟加乘效果，創造5.6億以上的消費產值，讓市場活力整個動起來。

金門「1＋1振興券」的樣張。（縣府提供）

縣府彙整發放作業重點如下：

一、領取時間：7月17日至19日於各村里辦公處請領（以各家戶收到通知單地點為主），補領時間為7月29日至31日於各鄉鎮公所領取。

金門「1＋1振興券」的發放限3親等以內始可代領。（縣府提供）

民眾若有相關疑問，可以撥打服務專線詢問。（縣府提供）

二、誰可以領：設籍在金門的全部鄉親。優惠在哪裡：出2000元得4000元振興券（面額500元，共八張）。

三、流通時間：109年7月17日起至109年12月31日止。

四、怎麼用：金門地區有公司登記或商業登記全部實體商店都可消費使用。

五、使用需知：振興券不可換現、不得找零、不得儲值，限在金門地區用。

六、店家核銷：開立統一發票商家，每月可申請核銷金額以新台幣100萬元為上限，計畫期間上限600萬，得一次申請核銷；免開立統一發票以普通收據之商家，每月以新台幣10萬元為核銷上限。金酒公司及金門縣陶瓷廠等縣屬事業單位不受核銷金額限制，核銷可至各鄉鎮公所窗口辦理。

楊鎮浯強調，這項振興券的發放是金門民眾在領取中央「振興3倍券」之外，縣府再加碼發放「1＋1振興券」，讓鄉親等於獲得雙重優惠，這是金門全台唯一，獨步全國的惠民措施。縣府已與各鄉鎮公所協調前置作業，目標是不讓鄉親在烈日下排隊領取，做到好發、好買和好消費。

楊鎮浯表示，此次振興券的發放限3親等以內始可代領，應可解決幽靈人口設籍的問題，同時也有防偽、防弊措施，不會發生民眾擔憂的大額集資低價購買「振興券」以賺取差價，或振興券只流入大型量販連鎖店等特定商家的問題，讓中小型商家也可以真正受惠。

楊鎮浯也指出，金門設籍14萬人口中，常住僅約6萬人，其餘就是鄉親口中的「幽靈人口」，若直接發放現金，將使縣庫平白損失約1億元，甚至有些家戶設籍人口1、200人，一下就可多領40萬元以上，對真正以金門為家的鄉親也很不公平。同時，振興券的用意在「振興」而非「紓困」，鄉親若存起來不用，也會讓將錢留在金門實質消費，振興地方經濟的美意大打折扣。

楊鎮浯強調，做為一個負責任的政府，就是要鄉親過上好日子，縣府將以這次發放振興券的模式，隨時檢討和修正實際流動情形，並以此為基礎設計和概念，做為未來逢年過節時，再研議發放類似的振興券，長期性刺激消費，促進地方經濟發展的參考。

(中時 )