中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉(過)機旅客計畫」，經相關單位研議討論，決定自明(25)日零時起開放桃園機場轉機，但排除疫情仍屬嚴峻的大陸。

副指揮官陳宗彥表示，我國自3月24日開始只准許入境，不開放轉機，但6月25日開始在桃園機場將開放國際轉機，但轉機必須滿足兩條件，第一是需要在8小時內完成轉機，第二是必須是同一集團的航空公司。

陳宗彥補充，航空公司必須負責轉機旅客的分流與監護，若旅客有超過8小時的轉機需求，必須安置到專屬候機室，餐飲、免稅品需求也都會由專人服務，讓旅客不用離開候機室就可以得到滿足。

指揮中心指出，為將轉機防疫風險降至最低，交通部提出的桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，除排除疫情仍屬嚴峻的大陸，並要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班(目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討)，且限制轉機停留時間在8小時以內。轉機旅客下機後將嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫，交通部祁文中次長並已於19日赴現場進行實地演練，以最審慎的態度縝密布署。

交通部與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外，同時提供國人及國際旅客便利的轉機服務，振興航空、機場相關產業經濟，相信桃園機場能早日恢復榮景。

(中時 )