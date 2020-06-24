味全龍夏令營尋「龍」啟事，提供相關照片即可獲得報名優惠，圖右為前龍隊球員陳金茂。（味全龍隊提供／廖德修台北傳真）

味全龍回歸1周年，有球迷詢問何時辦營隊？相隔20年，球團決定暑假舉辦回歸後第1次夏令營，地點在大台北及新竹市，25日（週四）中午起開放報名。

有趣的是，只要大小朋友提供與老味全龍的相關內容，私訊獲粉絲團小編認證，就可減免報名費500元。如果家長能拿出以前自己參加過味全龍棒球營的相關資訊，還有機會獲得葉君璋、張泰山、黃煚隆3位教練的簽名球衣乙件。

今年味全龍棒球夏令營共舉辦4個梯次，年齡層從5歲以上的mini baseball，到高中1年級以下的青少棒，配合未來主場規畫，分別在新北市輔仁大學和新竹市交通大學舉行。

本次營隊安排許多豐富課程，除了棒球訓練外，還有啦啦隊應援教學、棒球英語教室、裁判手勢教學，味全龍大哥哥球員當然也會到場親自傳授球技，陪伴小龍迷們一起練球！滿滿4天3夜的行程，要讓小小龍迷們留下難忘的回憶。

25日中午12點起，球迷朋友們可到「味全龍棒球營」粉絲專頁報名夏令營。球團同時舉辦「尋龍啟事」，只要提供與老味全龍相關的內容，如與球員合照、球賽門票、紀念商品等，並私訊獲得粉絲團小編認證，就可減免報名費500元。

若龍迷大朋友幫孩子報名時，還能提供自己當年參加味全龍棒球營的相關資訊，獲得粉絲團小編認證後，前十名提供者還可在活動當天獲葉君璋、張泰山、黃煚隆3位教練的簽名球衣。

味全龍領隊吳德威表示，以往不少球迷甚至職棒球員，都是小時候參加過球隊所舉辦的活動，進而成為該隊球迷，他說：「包含我自己的孩子在內，也都曾參與過球隊所舉辦的夏令營，因而愛上中華職棒。」

創辦人魏應充一直希望職棒能成為親子娛樂的一環，球隊從球場設計到活動設計，也都朝此期許前進。今年決定舉辦夏令營，希望能帶動天母與新竹更多在地龍迷參與；更期盼資深龍爸龍媽找回對味全龍的記憶與共鳴，大手牽小手替孩子報名，傳承給「龍二代」。

(中時 )