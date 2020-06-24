路透23日（周二）引述知情人士說法指出，福斯（Volkswagen）有意收購法國租車公司Europcar Mobility Group。
因新冠肺炎引起的經濟蕭條，使Europcar經營陷入困境，人們在疫情考量下減少搭車出門，也使租車需求銳減。
一旦福斯買下Europcar，意味這家德國車廠策略大轉彎，因福斯在2006年出售Europcar予投資公司Eurazeo SE。
消息人士稱，福斯已與Europcar聯繫、表達收購意願，雙方談判仍在初步階段。
據悉，Europcar市值3.9億歐元（約4.41億美元），截至3月底止淨負債逾10億歐元，除了福斯之外，Apollo Global Management Inc等私募基金也對Europcar有興趣。福斯、Apollo與Eurazeo合計握有Eurocar 30％股份。
(工商 )
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