無畏端午節長假變盤說，台股今在高價股持穩輪動或強者恆強態勢維繫多方人氣，且法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶強勢軋空手、軋融券不手軟，使大盤在端節前夕得再開高走高，加權股價指數終場上漲48.31點，為11660.67點，已兵臨11700點城下，單日漲幅0.42%，成交2011.72億元。

重量級集團股方面，國泰金、中信金、友達、群創、南亞、台塑化、遠東新、統一、台玻、台達電與第一金等，雖表現疲軟，但台積電、鴻海、聯發科、台灣大、和碩、台泥、亞泥、台塑、台化、中鋼、中華電、富邦金、兆豐金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達及仁寶等力挺多方，化解市場持股信心不足壓力。

店頭市場方面，電子回神，加上七月起將有振興券刺激景氣利多，使觀光、航運等族群穩步走高，而電機類股也站在多方，化解生技、紡纖、鋼鐵、化學及營建等類股指數拉回壓力，盤勢開高之後始終在平盤之上整理，指數收漲0.21%，報159.63點，成交602.78億元。

美股電子盤方面，受惠經濟數據漸有起色，使投資人恐慌心理愈趨淡化，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，分別暫報上漲0.24%、0.21%、0.35%及0.37%。

業內人士指出，台股資金面無後顧之憂，主要是全球主要央行包括美國Fed（聯準會）、大陸、日本、歐盟、英國、印度與澳洲等，為刺激景氣復甦，灑錢不手軟，而台灣央行的短期利率也維持在歷史低檔區，在錢潮強壓股市下，係大盤近期在高檔，仍得驚驚漲誘因。

此外，近期市場強勢軋空，鎖碼標的主要有以下幾種特色：1.具高股息殖利率水準。2.股本屬中小型，約50億元以下。3.未來3至6個月的景氣能見度相對樂觀。4.內、外資青睞。5.大股東認同。

因此，今檯面上強者恆強的標的，包括鈊象、昇佳、世芯-KY、譜瑞-KY、玉晶光、力旺、精測、弘塑、富邦媒與祥碩等，無獨有偶都屬高價族群，而個股依題材領先盤勢發展，仍持穩在盤面上輪動，也係短期盤勢面對前波高檔萬二之上大套牢區，仍無所畏懼，穩步驚驚漲主因。

(工商 )