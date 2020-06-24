詞曲創作人竹間也（左一）把「全民抗疫，台灣好棒」圖像授權給創世基金會公益使用，23日與立委蔡易餘（左二）一起呼籲大家認購做公益。（呂妍庭攝）

詞曲創作人竹間也（左）把「全民抗疫，台灣好棒」圖像授權給創世基金會公益使用，23日與立委蔡易餘（右）一起呼籲大家認購做公益。（呂妍庭攝）

嘉義創世基金會把圖像製成防疫T-shit、運動毛巾義賣。（呂妍庭攝）

詞曲創作人竹間也特別製作防疫歌曲「台灣幸福子」，還找了網路插畫家「阿達豬」創作專屬圖騰，在疫情期間風行一時，為讓「全民抗疫，台灣好棒」圖像發揮最大功效，竹間也將圖騰授權給創世基金會公益使用，23日竹間也與立委蔡易餘利用健身器材「划龍舟」，象徵為植物人撐舟共濟。

竹間也當初做出「台灣幸福子」後，還特別找了蔡易餘、陳亭妃、賴品妤等7位立委開口獻唱，把台灣人勇敢抗疫的精神廣為宣傳，並找阿達豬繪製專屬圖騰，竹間也說，他當初在網路上搜尋到阿達豬的作品後，才透過臉書聯繫上阿達豬，得知作品要拿來做公益，阿達豬完全不收任何費用，也從不露臉，但因為她的大方支持，「我才有能力再授權給創世」。

創世嘉義院院長蕭伃雯說，疫情期間，各大小社福團體都不好過，像嘉義院到5月才勉強收支平衡，雖然我們在2020年如此美麗的一年遇到新冠肺炎，如今已成功防疫、抗疫，應該幫自己留下驕傲的紀念，認購防疫T-shit、運動毛巾不失為好方法，尤其義賣所得將用在植物人服務，能讓公益團體在艱困環境中逆流而上。

昨蔡易餘和竹間也一起高唱「台灣幸福子」，更在健身房負責人王任宏、教練陳鈺傑指導下「坐姿划船」，應景又強健體魄外，更號召社會大眾一人一槳，成為植物人家庭的撐舟勇士，支持弱勢植物人服務。

竹間也授權抗疫圖像給嘉義創世義賣募款，與蔡易餘「划龍舟」。

(中時 )