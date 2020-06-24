龍潭交通大執法用路人要當心。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭地區今年1至5月間發生各類交通事故，與去年同期比較增加122件，其中因交通事故而造成死亡案件計有7件，較去年同期增加4件。為有效防制道路交通事故案件的發生，龍潭警分局研擬將於6月22日至7月1日為期10天，執行交通大執法勤務。

經分析各類在龍潭地區發生的交通事故態樣，易發生車禍的重點時段以上午4時至8時及下午4時至晚上8時，重點路段則以中正路、中豐路、中興路居多，龍潭警方針對上述重點時段及路段，加強執行攔查取締交通違規勤務，另警方特別呼籲較年長的駕駛人及行人應確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，共同維護交通安全。

龍潭警分局表示，這次交通大執法專案勤務，均擇重點於易發生交通事故之時段、路段執行，加強各類交通稽查取締違規工作，期盼能讓民眾養成遵守交通規則的習慣，藉由警方強力執法作為，以有效遏制交通事故的發生。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，為確保用路人安全，將持續檢討交通執法策略並以滾動式調整勤務作為，針對各重點路(時)段，強化執法能量。警方再次強調，各項交通執法目的首重成效而非績效，只要駕駛人與行人能掌握「注意路況、減速慢行、遵守規則」這三大平安心法，養成良好的駕車習慣，以避免類似交通事故憾事發生，共同來維護地方的交通安全。

(中時 )