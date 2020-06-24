愛河分屍相驗結果出爐 初判為男性 全部軀體分2袋 14:172020/06/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛河分屍案經過初步鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市環保局清潔人員與22、23日在愛河各打撈到1袋裝著人體屍塊的行李袋，24日上午11時30分檢察官會同法醫及鑑識人員於市立殯儀館相驗解剖室開袋驗屍，經過初步鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。 警方經過2個多小時的相驗程序，目前初步得知死者為男性，死者頭部、四肢、軀體皆在前2天在愛河打撈到的深色行李袋中，等待檢察官及法醫將所有相驗程序完成，將會有更進一步的消息。 (中時 ) #高雄 #愛河分屍案 #屍塊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 鵝鑾鼻無頭浮屍 身上2專業裝備 海巡猜他身分特殊 - 社會 已婚男女軍人互偷吃 狂睡數十間摩鐵 「偷情筆記」害她賠慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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