高市環保局清潔人員與22、23日在愛河各打撈到1袋裝著人體屍塊的行李袋，24日上午11時30分檢察官會同法醫及鑑識人員於市立殯儀館相驗解剖室開袋驗屍，經過初步鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。

警方經過2個多小時的相驗程序，目前初步得知死者為男性，死者頭部、四肢、軀體皆在前2天在愛河打撈到的深色行李袋中，等待檢察官及法醫將所有相驗程序完成，將會有更進一步的消息。

(中時 )