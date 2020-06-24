國內新冠肺炎今無新增病例，已連續73天無本土病例。中央流行疫情指揮中心今日表示，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，決自明天起，明日零時起開放桃園機場轉機，但限僅能搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內，但疫情嚴峻的大陸仍排除可在桃機轉機。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉(過)機旅客計畫」，經相關單位研議討論，決定有條件開放轉機。交通部提出的桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，除排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸，並要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班，目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討，且限制轉機停留時間在8小時以內。

陳宗彥指出，轉機旅客下機後將嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。交通部與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外。

我國將在六月二十九日開放外籍、港澳人士入境，排除大陸人士，指揮中心表示，這一塊目前還在跟陸委會研究，指揮官陳時中說，有關開放提供疫情上面的見解與資料，都是由指揮中心提出，但有關中港澳人士入境部分，還是由陸委會作主責，至於學生入境順序的量能還是由教育部統一做管理。

(中時 )