下周國際新聞事件

06/29　周一 日本5月零售銷售報告

美國5月簽約待過戶成屋銷售指數

達拉斯Fed製造業指數6月

業績報告：美光

06/30　周二 南韓5月工業生產指數

日本5月就業報告

日本5月工業生產指數

英國Q1 GDP成長率

歐元區6月通膨報告

標普/凱斯席勒美國4月房價指數

芝加哥6月PMI

業績報告:聯邦快遞

07/01　周三 API原油庫存報告

日銀短觀調查報告

南韓6月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本6月製造業PMI終值

Markit南韓6月製造業PMI

Markit歐元區6月製造業PMI終值

美國MBA抵押貸款申請

ADP美國6月就業報告

Markit美國6月製造業PMI終值

ISM美國6月製造業PMI

EIA原油庫存報告

07/02　周四 FOMC會議記錄

歐元區5月失業率

美國5月進出口、貿易收支

美國6月非農就業報告

美國請領失業救濟人數報告

ISM紐約指數6月

美國5月工廠訂單

07/03　周五 英國央行金融穩定報告

Jibun Bank日本6月服務業/綜合PMI終值

澳洲5月進出口、貿易收支

Markit歐元區6月服務業/綜合PMI終值

(時報資訊)

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