下周國際新聞事件
06/29 周一 日本5月零售銷售報告
美國5月簽約待過戶成屋銷售指數
達拉斯Fed製造業指數6月
業績報告：美光
06/30 周二 南韓5月工業生產指數
日本5月就業報告
日本5月工業生產指數
英國Q1 GDP成長率
歐元區6月通膨報告
標普/凱斯席勒美國4月房價指數
芝加哥6月PMI
業績報告:聯邦快遞
07/01 周三 API原油庫存報告
日銀短觀調查報告
南韓6月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本6月製造業PMI終值
Markit南韓6月製造業PMI
Markit歐元區6月製造業PMI終值
美國MBA抵押貸款申請
ADP美國6月就業報告
Markit美國6月製造業PMI終值
ISM美國6月製造業PMI
EIA原油庫存報告
07/02 周四 FOMC會議記錄
歐元區5月失業率
美國5月進出口、貿易收支
美國6月非農就業報告
美國請領失業救濟人數報告
ISM紐約指數6月
美國5月工廠訂單
07/03 周五 英國央行金融穩定報告
Jibun Bank日本6月服務業/綜合PMI終值
澳洲5月進出口、貿易收支
Markit歐元區6月服務業/綜合PMI終值
(時報資訊)
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