大陸A股7月將迎來全年限售股解禁高峰，共計196家公司面臨解禁、解禁市值5369億元（人民幣，下同），其中以中油資本的解禁市值最大，多達739億元、解禁比例77％。而從整年度來看，據統計2020全年解禁市值共計3兆9500億元，解禁數量達2876.9億股。

而7月解禁的196家公司當中，有33家來自科創板，科創板解禁市值達1827億元，占當月解禁總市值34％。解禁市值前三的行業為非銀金融、半導體、電子設備製造，解禁市值分別達1089.93億元、564.71億元、437.32億元，涉及個股份別為3檔、6檔、9檔。

以解禁股本占總股本比例來看，衛信康、岱美股份、大參林位居前三，分別占總股本84.2％，81.6％，79.8％。以解禁市值來看，共有12檔個股解禁市值超過百億，並以中油資本，中微公司、大參林等3家公司的解禁市值佔據前三名，各自的解禁市值分別為739億元、450億元、401億元。

(旺報 )