NCC（國家通訊傳播委員會）今日審議通過台灣之星「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，台灣之星即刻著手籌備網路佈建，朝向5G正式開台更加推進。台灣之星同時宣佈，攜手深耕系統整合領域十多年的「珈特科技」為所有企業客戶量身打造企業行動裝置管理系統，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」定位，加上全新「3E模式」的導入—「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」—要在5G世代與所有企業客戶一起共創新局、贏得商機。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，時下諸多科技公司如Twitter、Facebook等都接連宣布，未來5至10年將有半數員工會陸續轉換為遠距辦公，以減少企業成本支出並帶來更大的利益，顯示各企業正積極由E化辦公，升級成M化的行動辦公，未來將會有更多行動終端投入企業辦公場域，各應用市場規模逼近千億美元。台灣之星本次攜手『珈特科技』，將為企業客戶打造全方位的智慧行動方案，整合軟體、硬體與行動通訊，讓企業可一站式完成智慧行動轉型。

此外，台灣之星免費提供符合電信資安等級的『連網管理平台』，以平台為基礎結合跨領域專家組成專業團隊，全面串接傳輸技術、連網管理到大數據整合分析，幫助客戶實現自主管理、提升營運效率。5G開台在即，我們將持續擴展策略聯盟夥伴一起推動繁茂生態系統，極大化台灣之星的5G物聯網價值。」

(中時 )