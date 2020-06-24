蘇慧倫將舉辦限定見面會。（相信音樂提供）

蘇慧倫今年出道30週年，從當年的〈追得過一切〉、〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉、〈戀戀真言〉等歌，每推出一張專輯都能引領時代風潮，更在2020年跨年場登高一唱變身三部曲，一舉衝上5.5的收視率，成為該場收視冠軍，勾起回憶殺，極具份量感的珍貴時光，為許多人的青春歲月寫下美好註解。生命之花正綻放， 雙CD跨廠牌精選，收錄30首歌曲，將結成千姿百態的花漾時光細細珍藏，蘇慧倫《生命之花》限量精裝典藏版專輯將於8月28日發行。

1990年蘇慧倫初出茅廬，清新燦爛形象平地一聲雷，眾多稱號加冕一身，但她似乎從不眷戀外界所定義的標籤，她可以從「玉女」形象脫殼，怪潮變身，以標新立異姿態唱出「變身三部曲」，抑或是溫柔質樸的〈戀戀真言〉唱出體內的文藝靈魂，在眾聲喧嘩的華語流行音樂圈裡，無法被複寫的時代之聲，造型至今流行。日前蘇慧倫在社群網站發了一張1990年首張專輯《追得過一切》的封面照，穿著高腰短褲的清新造型，獲時尚教主路嘉怡認可「最近這種褲子正流行」，如同蘇慧倫熱潮襲捲不謀而和！

從1990年到2020年，蘇慧倫30年青春花漾時光結成你我的生命，30首生命觀景之作活成你我，回顧成長帶來的快樂與悲傷，領略生命風情，極具回憶的歌曲都將成為值得收藏的時光盒，收錄30週年紀念精選大作《生命之花》，包含30首雙CD、手工感車線裝訂歌詞本、蘇慧倫親筆手寫問候信、歌語錄手繪珍藏卡片、特別收錄9位音樂恩師摯友深度訪談 1萬8千字肺腑真言等，精選大作將於6月29日到7月19日預購，8月28日盛放發行。憑專輯預購憑證，即可參加蘇慧倫限定見面會，詳情將於近期公布。

蘇慧倫將推出《生命之花》限量精裝典藏版（相信音樂提供）

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