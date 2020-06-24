網紅律師林智群在個人臉書說明檢察官偵辦案件過程。（翻攝林智群臉書）

網紅律師林智群在個人臉書說明檢察官偵辦案件過程。（翻攝林智群臉書）

前桃園地檢署檢察官、新北市法制局長吳宗憲遭外界質疑「棄案求官」，網紅律師林智群今（24）日在個人臉書針對吳宗憲承辦的個案，解說檢察官偵辦案件所遇的困難，希望民眾了解法庭活動，不要誤解了檢察官原本的善意。

外界質疑吳宗憲在桃園地檢檢察官任內偵辦某殺人案尚未偵結，為了接手高官，放任兇嫌趴趴造，讓死者家屬大嘆司法不公。吳宗憲則表示，離職後已有後手檢察官接手案件，當事人權益不會受影響。

今日上午，網紅律師林智群在個人臉書為吳宗憲說項，解釋該案的被告多達19人，偵辦檢察官若不調查清楚，草率起訴，最壞的結果就是殺人罪部分全都無罪，所以希望大眾不要誤解，「明明檢察官是要幫你，你以為人家要害你。」

林智群在臉書上說明，該案是19個人打死一個人，辦了一年，家屬抱怨怎麼不趕快起訴，抱怨檢察官一直叫他們和解⋯⋯。據他了解，關鍵字在「19個」，像這種19個打一個，還打死人的案子，前面查清楚幾個人，把人抓到，做筆錄，就需要不少時間了，後面特別麻煩的是，確認「因果關係」，到底是誰打死人的？可是這種事情往往是你一拳我一腳，致命傷是誰造成的？現場那麼混亂，誰知道？然後人死了，大家到地檢署，都是我推給你，你推給我，誰說的才是真的？

林智群強調，檢察官要負舉證責任，如果偵查檢察官什麼都沒查清楚，這樣一串粽子全部抓起來起訴，到法院會很慘，公訴檢察官會很幹，沒辦法確定致命傷是誰造成的，糊成一團的結果，就是殺人罪部分（還是會成立其他罪）全部都無罪，19個人全部跑光光！

林智群補充，至於要求和解，其實這個是檢察官的善意，在刑案沒確定前，被告都願意談和解，希望用和解換可以判輕一點，家屬要拿到錢，這個時候是最好的機會，當然不是和解，被告就會沒事，人都死了，怎麼可能沒事？即使和解，檢察官還是會起訴的⋯⋯

林智群的結論是，有時候人們對於法庭活動不了解，會有一些誤解，明明檢察官是要幫你，你以為人家要害你，當然家屬一定有情緒，很正常，不過也不要覺得檢察官快點起訴就是好，（後面判無罪，你們可以接受嗎？）也不要覺得檢察官希望你們談和解，就是幫被告⋯⋯

網友紛紛按讚支持林智群的說明，留言「林律師的文章不受媒體帶風向，被害人家屬的情緒能夠理解，但不能理解程序的進行的被害人，很難溝通。」、「是需要多多po這些法律白話文讓一般民眾多一點法律知識啊！」、「真的很深入的分析，超棒的。」

(中時 )