大陸第55顆北斗導航衛星6月23日成功發射，北斗三號全球衛星導航系統星座部署全面完成。而中國衛星導航定位協會5月發佈的《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2019年大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到將近3450億元（人民幣，下同），年增率達14.4％，預計2020年產業總產值將超過4000億元。

據《21世紀經濟報導》指出，在民用行業，北斗將深刻影響汽車、共用出行、地圖位置服務、手機、5G、物聯網、車聯網多個領域。衛星導航與位置服務的機遇即將來臨。

現在社會中位置服務的重要性不言而喻。大陸航太科技集團五院、北斗三號衛星總設計師王平曾表示，日常生活中有人統計80％以上資訊都和位置、時間相關。而多數人印象中，全球定位系統（GPS）佔據主流市場，該系統從上個世紀的美國開始構造，也是目前成熟度最高、使用最悠久的導航系統。

但大陸的北斗系統雖然起步較晚，卻一直追趕中。從2000年底建成北斗一號系統，到2012年年底建成北斗二號系統，再到2020年前後建成北斗全球系統，向全球提供服務，服務範圍不斷擴大。

東興證券此前預計，北斗三號完成全面組網，下游應用市場將進入高速發展階段，至2020年，大陸衛星導航產業規模將超過4000億元，北斗將拉動超過3000億元規模，且在「一帶一路」倡議下，北斗導航作為基礎設施，將會在海外迎來更大的發展空間。

(旺報 )