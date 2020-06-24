據熟悉美國政府內部審議情況的消息人士的話，川普總統表示支持向美國人發送另一輪刺激經濟措施，就是再發一次1200美元現金給國民，並告訴幕僚們他相信這將增加他再次當選總統的機會並提振經濟。

據《華盛頓郵報》報導，川普政府尚未對該措施採取明確立場，而且在白宮內部也有不同意見，而美國財政部部長努欽（Steven Mnuchin），已表示支持這項提議。

但是其他政府官員，例如國家經濟委員會主席賴利·庫德洛（Larry Kudlow），則表示懷疑是否要再次大規模派發府支票，特別是對已經收到支票的人。

白宮沒有立即回應這項報導。

今年3月，根據《撫養法》，國會和川普政府授權向年收入低於75,000美元的個人發送1,200美元的激勵支票，另外為受撫養子女提供500美元。根據美國國稅局（IRS）的數據，到6月初，已有超過1.59億美國人收到了直接付款。

但是政府這樣的發錢也引發了批評，特別是當時美國財政部在紙質支票上打印川普的名字，以及美國國稅局在白宮信頭上給納稅人的信中讚揚政府對冠狀病毒大流行的經濟應對時，也引起了很大的爭議。

經濟學家表示，隨著失業率飆升至創紀錄水平，聯邦政府的資金幫助支撐了人們的財政狀況。西北大學凱洛格商學院 5月初發表的一項研究發現，這筆款項為銀行賬戶中美元餘額較少的人們提供了救濟。

國會共和黨人越來越擔心增加聯邦支出，以及應對冠狀病毒大流行的經濟影響。到目前為止，議員們已經批准了超過3兆美元的緊急支出。

(中時電子報)